Toti, assessore Scajola: giunta Liguria continuerà il suo lavoro

Genova, 7 mag. (askanews) - "Sicuramente è un momento che ci sta dando tristezza e sofferenza, ma continuiamo il nostro lavoro. Ci siamo accordati con tutti i colleghi e prosegue l'attività della giunta. Venerdì avremo la giunta e domani alcuni colleghi sono impegnati in tavoli importanti a livello nazionale. Il lavoro va avanti". Lo ha detto l'assessore all'Urbanistica e all'Edilizia della Regione Liguria Marco Scajola, commentando l'inchiesta della Guardia di Finanza che ha portato agli arresti domiciliari il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti con l'accusa di corruzione.

La richiesta di dimissioni di tutta la giunta da parte del M5s "è l'unica cosa - ha aggiunto l'assessore ligure - che mi fa sorridere in questa giornata difficile. Il M5s e la sinistra vivono per il 'tanto peggio tanto meglio'. Più succedono cose brutte alla Liguria più sono contenti, quindi non meritano nemmeno una risposta".

"Al momento - ha sottolineato Scajola - il vicepresidente assume le deleghe del presidente e si va avanti. Dal punto di vista politico non c'è alcun problema, la maggioranza è unita e compatta. Andiamo avanti auspicando che la magistratura possa svolgere il proprio compito nel più breve tempo possibile e fare in modo che Giovanni possa tornare il prima possibile nel suo ufficio e continuare con noi questo lavoro importante che stiamo portando avanti da anni".