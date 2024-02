Tim Enterprise e Anci insieme per città intelligenti e sostenibili

Roma (askanews) - Tim Enterprise e Anci unite per realizzare le città del futuro. Ha fatto tappa a Roma il progetto ideato da Tim Enterprise per la Pubblica Amministrazione, con le soluzioni digitali più avanzate per costruire le città intelligenti. Nel corso dell'evento "L'Italia delle città intelligenti e sostenibili. Gli strumenti digitali e attuativi al servizio della PA locale" che si è tenuto nella sede dell'Anci, è stato presentato il modello di Smart City. L'obiettivo è stato quello di illustrare le ultime novità tecnologiche e le opportunità per i contesti urbani e territoriali a disposizione delle amministrazioni locali del Lazio: spazi urbani più vivibili, sostenibili e sicuri, grazie alle nuove tecnologie capaci anche di valorizzare il ricco patrimonio culturale ed artistico.

Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM: "Il tema del Paese è quello di renderlo più digitale, secondo me noi dobbiamo iniziare dal dare supporto ai comuni, alle amministrazioni che hanno un gap più ampio nel recupero di questo ritardo in termini di digitalizzazione. Il tema è quello di rendere le nostre città più accessibili, più sicure, più vivibili. Anche cercare, per quel che è possibile, dei revenue streams per gli amministratori locali".

All'evento erano presenti, fra gli altri, Antonio Decaro, Presidente ANCI e Sindaco di Bari, il sindaco di Firenze e coordinatore ANCI Città Metropolitane Dario Nardella, e il Vice Presidente ANCI Stefano Locatelli, che ha spiegato: "Ci siamo ritrovati nelle amministrazioni locali ma in quelle pubbliche in generale, e oggi ce ne rendiamo conto, a colmare questo gap tra tecnologie avanzatissime e, appunto, una carenza da parte della parte pubblica per quanto riguarda questo tipo di tecnologie. Quello che possiamo fare oggi, grazie al partenariato pubblico-privato, è riuscire, coinvolgendo i privati, a colmare questo gap".

Se il gap nei piccoli comuni è maggiore, fondamentali sono le tecnologie per promuovere il territorio.

Federica Battafarano, Vice Sindaco di Cerveteri e Coordinatrice ANCI Giovani Lazio: "È giusto sviluppare l'innovazione tecnologica che consenta appunto di lanciare anche le città e renderle appetibili a livello turistico e culturale".