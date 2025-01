TikTok ha bloccato l'app negli Usa: "Per fortuna arriva Trump"

Milano, 19 gen. (askanews) - TikTok ha bloccato l'accesso all'app negli Stati Uniti, poche ore prima dell'entrata in vigore di una legge federale che vieta alle aziende di ospitare o distribuire TikTok.

"Negli Stati Uniti è stata promulgata una legge che vieta TikTok - si legge nel messaggio che compare agli utenti - purtroppo questo significa che per ora non puoi usare TikTok. Siamo fortunati che il presidente Trump ha detto che collaborerà con noi per trovare una soluzione per ripristinare TikTok una volta entrato in carica". Trump infatti ha annunciato che potrebbe rinviare il divieto.