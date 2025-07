Trump: nessun progresso sull'Ucraina con Putin, non sono contento

Roma, 4 lug. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di "non aver fatto alcun progresso" verso un cessate il fuoco in Ucraina durante la conversazione telefonica con il suo omologo russo Vladimir Putin, aggiungendo di aver discusso anche dell'Iran. "No, non ho fatto alcun progresso" durante questa conversazione, ha detto Trump ai giornalisti, aggiungendo di essere "insoddisfatto" della guerra in corso tra i due Paesi.

Trump ha parlato dalla base aerea di Andrews, vicino a Washington, prima di recarsi nello Stato dell'Iowa per le celebrazioni del 4 luglio.