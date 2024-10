Terzo Rapporto Edufin Index a Roma

Roma, 31 ott. (askanews) - Alleanza Assicurazioni, compagnia di Generali Italia, insieme a Fondazione Mario Gasbarri e con la collaborazione scientifica di SDA Bocconi hanno presentato al Senato i risultati della terza edizione di Edufin Index, l'osservatorio sulla consapevolezza e i suoi comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani. I dati raccolti evidenziano come nell'ultimo anno sia cresciuto l'analfabetismo finanziario e assicurativo con un gap sempre maggiore per genere, fascia di eta e area geografica. Abbiamo parlato con Davide Passero, CEO di Alleanza Assicurazioni e Country Chief Marketing & Product Officer di Generali Italia:

La terza edizione dell'Edufin Index che e una nostra iniziativa per misurare il grado di educazione finanziaria della popolazione e rivolgere soprattutto uno sguardo approfondito a quelle che sono le frange fragili della nostra popolazione in termini di educazione finanziaria che sono i nuovi italiani, le donne e i giovani".

Per le donne, secondo il report, nelle decisioni finanziarie lo status familiare e determinante se tra i singoli non esiste agenda gap, in coppia le cose cambiano con il punto di vista delle donne che pesa significativamente di meno anche quando queste sono le principali portatrici di reddito. Per questo un ruolo fondamentale e affidato alle consulenti donne che le sostengono nel fare le scelte giuste. L'educazione finanziaria rappresenta infatti uno dei pilastri della strategia di sostenibilità di Generali Italia e proprio su questo filone nasce il premio Edufin Index Donna. Abbiamo poi parlato con Barbara Lucini, Responsabili Country Sustainability & Social Responsability di Generali Italia:

"L'educazione finanziaria e un elemento centrale per un esercizio pieno diritto in cittadinanza e quindi se guardiamo a fasce della nostra popolazione che rimangono tendenzialmente ai margini valorizzare iniziative di empowerment finanziario al femminile diventa quanto mai fondamentale. Ecco perché con il premio Edufin Index Donna che abbiamo oggi presentato abbiamo voluto premiare tre realtà a pari merito per la loro capacita di innovazione sociale, per aver messo al centro dei loro interventi per le proprie iniziative di empowerment finanziario femminile e anche per l'impatto che hanno avuto, l'impatto reale che hanno avuto sulla vita delle donne".

Anche tra i giovani le cose non vanno meglio non raggiungendo la sufficienza, educazione finanziaria che da quest'anno e entrata per legge nei programmi scolastici. È intervenuta Claudia Ghifanti, Responsabile Marketing e Comunicazione Alleanza Assicurazioni Generali:

"Abbiamo visto che l'Edufin Index ci conferma anche quest'anno la fragilità in termini di educazione finanziaria di alcuni target in particolare io mi focalizzo sui giovani dove quest'anno c'e un'importante novità e quindi l'inserimento nelle scuole appunto come sapete per legge dell'educazione finanziaria e proprio per questo motivo a integrazione dell'Edufin Index abbiamo voluto condurre un'ulteriore ricerca di mercato su genitori e insegnanti per capire le aspettative da questo punto di vista per l'inserimento di educazione finanziaria a scuola".

L'educazione finanziaria consente di apprendere le conoscenze necessarie per prendere decisioni consapevoli ed e di fondamentale importanza per un futuro sostenibile del risparmio.