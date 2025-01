Teheran: la revoca delle sanzioni è una priorità

Teheran, 13 gen. (askanews) - La revoca delle sanzioni è una "priorità" per l'Iran. Lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baqaei, mentre i colloqui sul nucleare tra Teheran e le tre potenze europee, note come E3, sono in stallo. Riprenderanno appena una settimana prima dell'insediamento del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump. "La questione della revoca delle sanzioni è sempre stata una priorità per noi - ha dichiarato Baqaei - Abbiamo imparato a rafforzarci, a rafforzare la nostra economia stando attenti e facendo affidamento sui nostri punti di forza per minimizzare gli effetti delle sanzioni, ma allo stesso tempo, è nostro dovere e nostro diritto non risparmiare alcuno sforzo per revocare queste sanzioni oppressive"