Tajani: "Pronti ad accogliere feriti palestinesi sulla nave Vulcano"

Roma, 27 nov. (askanews) - "Noi siamo pronti, ne ho parlato anche nel corso dei colloqui con il ministro degli Esteri egiziano, a far intervenire la nave ospedale Vulcano che è già di fronte a Gaza. Abbiamo chiesto l'aiuto dell'Egitto per questioni logistiche, stiamo chiedendo autorizzazioni per far portare con gli elicotteri i feriti che possono essere ospitati dalla nostra nave ospedale". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani a margine del Forum dell'Unione per il Mediterraneo a Barcellona.

"Poi sta per partire un'altra nave dal porto Napoli con un ospedale da campo da costruire a Gaza, stiamo lavorando sulle autorizzazioni e si va nella giusta direzione. Ripeto: noi siamo pronti anche ad accogliere feriti palestinesi attraverso accordi con Paesi arabi e musulmani per curarli in Italia", ha annunciato.