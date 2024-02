Tajani: per contare serve difesa Ue seria, non condivido parole Trump

Roma, 12 feb. (askanews) - "C'è un tema fondamentale, che è quello della difesa europea: noi siamo anni che insistiamo sulla necessità di avere un esercito europeo, di avere una politica di difesa europea, che sia parte integrante della politica estera europea. Non è un caso che ci siamo imposti per dar vita a una missione europea nel Mar Rosso che tuteli la sicurezza del trasporto marittimo, quella è la chiave": lo ha detto il segretario di Fi, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa alla Camera.

"Bisogna capire che per contare all'interno della Nato bisogfna essere uniti e l'Europa lo è se si dà una politica estera e di difesa seria. É il modo migliore per dire agli Stati Uniti noi ci siamo, siamo nella Nato e siamo interlocutori dello stesso livello", ha aggiunto, affermando di "non voler entrare nella campagna elettorale degli Stati Uniti" e di "non condividere" le parole del candidato alla Casa Bianca Donald Trump.