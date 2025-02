Tajani: l'Ucraina? Con gli Usa si dovrà trovare una sinergia

Monaco, 14 feb. (askanews) - In Ucraina come in Medio Oriente l'Italia è pronta a fare la propria parte ed è difficile immaginare che Ue e Usa non lavorino insieme; lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Sull'Ucraina "quello che pensano gli americani bisogna chiederlo agli americani, noi siamo pronti a fare la nostra parte, la pace deve essere sottoscritta con una presenza attiva dell'Ucraina" ha detto Tajani. "Dovrà esserci comunque una sinergia, noi non ci tireremo indietro".