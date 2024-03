In questa edizione: Dossieraggio, parla Tajani. Medio Oriente, Biden: "Hamas ostacola l'accordo per tregua di sei settimane". Zelensky: "Se Putin vince la guerra, poi attaccherà paesi Nato". Nuovo record per l'oro. Mattarella celebra Giornata Internazionale donna. Calcio, tre vittorie per le italiane in Europa.