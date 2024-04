Suviana, Schlein: sicurezza sul lavoro diventi priorità del paese

Roma, 10 apr. (askanews) - La segretaria del PD Elly Schlein è arrivata sul luogo del disastro a Suviana, nel bolognese, dove l'esplosione sotterranea di martedì alla centrale di Enel Green Power ha ucciso tre persone, mentre i dispersi sono quattro da ieri, ricercati coi sommozzatori nel piano allagato.

"Una tragedia immagine, siamo qui a portare la massima vicinanza ai familiari dei lavoratori che sono rimasti uccisi" ha detto Schlein - eletta a Bologna, ex vice del governatore della Regione, Bonaccini - "ai feriti e a quelli che ancora si stanno cercando. La nostra gratitudine va ai soccorritori che stanno cercando incessantemente anche in queste ore con grande professionalità. Vicinanza alla comunità ferita da questa tragedia e necessità che si faccia piena luce e chiarezza sulla dinamica dell'accaduto, perché è un'altra strage di lavoratori. Non possiamo più accettare che questo accada e bisogna che la sicurezza sul lavoro sia davvero la priorità, diventi la priorità di questo paese.