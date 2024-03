Spunta un nuovo murale di Banksy a nord di Londra

Milano, 18 mar. (askanews) - Un murale "green" firmato Banksy. Il più celebre street artist anonimo del mondo ha colpito ancora. Questa volta con un'opera nella zona Nord di Londra. Su una parete posta dietro a un albero con i rami potati ha gettato della vernice verde creando l'illusione ottica di una florida chioma dell'albero. In basso a sinistra, lo stencil di una figura femminile con in mano uno strumento per verniciare.

L'opera spuntata a Londra nel giorno di San Patrizio ha lo stesso verde della festa irlandese. Ma il messaggio del murale è chiaramente ecologista, con una figura umana, la donna, che rivitalizza illusioriamente la natura rappresentata da un albero spoglio gettando una colata di verde.

Dopo l'annuncio via social di Banksy nell'area di Finsbury Park a Islington è iniziato il via vai di curiosi. "Penso che abbia notato qualcosa in questo albero, sicuramente. Un albero bizzarro in mezzo a questa strada. Voglio dire, gli alberi vengono potati, ma questo è un vecchio albero enorme, che sopravvive ancora", ha spiegato una donna del posto.

"È fantastico perché è una zona del Nord di Londra di cui non si sente parlare molto - ha detto un uomo - Haringey, in realtà siamo a Islington adesso credo, è una zona di cui la gente non sa molto".