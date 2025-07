Estes Park, tra montagne del Colorado una perla accessibile a tutti

Estes Park (Colorado), 16 lug. (askanews) - Ora raggiungibile più facilmente grazie a un volo diretto Roma-Denver di United Airlines, Estes Park in Colorado, è una perla tutta da scoprire. Incastonata ai piedi delle Montagne Rocciose innevate, vanta panorami mozzafiato, tra cui la cima Longs Peak, alta 4.200 metri. Una magia montana tra i consigli di Brand Usa, Visit Colorado e Visit Estes Park.

"Vorrei invitarvi tutti a Estes Park, in Colorado. Qui adoriamo i turisti italiani. C'è un nuovo volo diretto per l'aeroporto internazionale di Denver e da lì ci vogliono solo 90 minuti per raggiungerci. Siamo proprio ai piedi del Parco Nazionale delle Montagne Rocciose. Estes Park è famoso per la fauna selvatica che si può osservare e per la bellezza paesaggistica, e poi ovviamente per la natura che ci circonda", afferma Rachel Oppermann, Visit Estes Park.

Estes Park è un'affascinante cittadina di montagna, capce di coniugare avventura e relax, con un vivace centro, negozi particolari e ristoranti locali come The Rock Inn Mountain Tavern o Claire's o ancora Bird + Jim. Ma Estes Park è anche un esempio di inclusione, secondo la lunga e importante tradizione americana.

"Il Parco Nazionale delle Montagne Rocciose è estremamente accessibile. Una delle possibilità è nata da una famiglia che voleva offrire l'opportunità ad altri, come avevano sperimentato per il proprio figlio, di utilizzare una sedia a rotelle da escursione (All-Terrain). L'hanno donata al parco e a Rocky Mountain Conservancy. In pratica, è gratuita se serve una sedia a rotelle per escursione per l'intera giornata, da utilizzare su alcuni dei nostri sentieri più pianeggianti e accessibili e si può prenotare chiamando l'Estes Park Mountain Shop", dice Kyle Patterson, National Park Ranger.

L'atmosfera è quella familiare, con la ricca offerta gastronomica e l'accesso al Parco Nazionale delle Montagne Rocciose. E ancora un paradiso per gli amanti del benessere e una opportunità - per i più romantici - di osservare le stelle grazie all'assenza di inquinamento luminoso.

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio di Linda Verzani

Immagini askanews