Spettacolare salvataggio di due alpinisti a 3.700 metri di quota

Cuneo, 15 apr. (askanews) - Sabato sera l'equipaggio del Drago 63 del reparto volo Piemonte dei Vigili del Fuoco ha soccorso e portato in salvo una coppia di alpinisti francesi in pericolo sulla parete Est del Monviso, a 3.700 metri d'altezza. I due, soccorsi in buone condizioni di salute, a causa del deterioramento del manto nevoso non riuscivano a proseguire in nessuna direzione, ed erano rimasti bloccati in cima. Il recupero è stato effettuato dagli elisoccorritori con il verricello di soccorso.