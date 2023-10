Spazi da non perdere, un'aiuola contro la violenza sulle donne

Roma, 30 ott. (askanews) - Uno spazio verde è stato riqualificato dall'associazione "un'infanzia da vivere" e dedicato alla sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere.

Un'area verde abbandonata, per anni diventata anche punto di ritrovo per la tossicodipendenza, è stata recuperata a Parco Verde Caivano (NA) e trasformata in luogo simbolo per sensibilizzare sul tema della violenza di genere.

All'interno dell'aiuola, rinominata "Rompi il silenzio", ora sono presenti una panchina rossa e un'installazione che rappresenta una grande scarpa rossa con scritto "No alla violenza".

L'iniziativa è stata promossa dall'Associazione "Un'infanzia da vivere" che da anni, grazie anche al sostegno di Fondazione Con il Sud, si sta occupando di riqualificare gli spazi verdi del rione, per coinvolgere i più giovani in attività ludiche e sociali.

L'inaugurazione di questo spazio assume un valore simbolico ancora più alto, alla luce della notizie emerse lo scorso agosto sulle violenze subite da due ragazze di 10 e 12 proprio in quel quartiere.

Questo spazio recuperato e trasformato in un punto d'ascolto contro la violenza contribuirà a una maggiore sensibilizzazione sul tema e a cercare di infondere coraggio a tante donne che possono trovarsi in situazioni difficili.

Proprio a Parco Verde Caivano, la Fondazione Con il Sud ha scelto di svolgere la sua manifestazione annuale, il 12 maggio 2023, che ha visto la partecipazione di centinaia di rappresentanti del mondo del terzo settore e delle Fondazioni. Per l'occasione è stato realizzato anche il murales "Nessuno Resti Solo" ad opera dell'artista siciliano Igor Scalisi Palminteri.