S.I.S.O., al via il terzo Congresso Nazionale

Roma, 19 apr. (askanews) - Ha avuto inizio, presso l'Hotel Ergife di Roma, il terzo Congresso Nazionale della Società Italiana di Scienze Oftalmologiche (S.I.S.O.). La tre giorni romana è l'occasione giusta per un confronto tra tutti gli oculisti e per affrontare temi cruciali per l'oftalmologia italiana. Dagli avanzamenti scientifici ai problemi di natura normativa che, attualmente, stanno portando ad una crescita dei costi per effettuare interventi e terapie oftalmologiche.

Teresio Avitabile, Presidente S.I.S.O, ha illustrato quali saranno le caratteristiche del terzo Convegno Nazionale S.I.S.O.: "Le presenze al nostro Convegno sono record. Vogliamo toccare tutti i temi oftalmologici in questo contesto, abbiamo tantissimi relatori oltre ad una folta presenza di ottici e di aziende di settore. Parleremo anche di problemi normativi che stiamo riscontrando, ma ne parleremo con il Ministro della Salute Schillaci che domani sarà nostro ospite".

Per i pazienti ci sono novità anche per quanto riguarda gli interventi su maculopatie, cataratte e presbiopie.

Romolo Appolloni, Consigliere S.I.S.O., ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Per quanto concerne la chirurgia della cataratta, l'operatività dei nuovi LEA è stata posticipata al 1° gennaio 2025 ed immaginiamo che il Ministro della Salute voglia rivederli. Per quanto riguarda la maculopatia, il tariffario è stato leggermente aumentato ed il discorso cruciale riguarda i farmaci: ci sono farmaci di nuova generazione che permettono un minor numero di somministrazioni, ma hanno dei costi maggiori".

Tra i giovani, invece, la miopia si sta diffondendo sempre di più, tanto da essere definita come un'epidemia.

Paolo Nucci, Consigliere S.I.S.O., ha dichiarato: "La miopia rilevante comporta una serie di problemi. Ci sono modi per prevenirla e trattarla. In termini di prevenzione, è importante per i più giovani uscire all'aria aperta piuttosto che passare tanto tempo davanti ad un monitor. Per i trattamenti, invito i genitori a parlare con gli oculisti pediatrici perché esistono delle terapie che aiutano a contenere gli effetti della miopia".

Nuovi progressi e nuove sfide da affrontare. Nel terzo Congresso Nazionale della Società Italiana di Scienze Oftalmologiche non mancheranno spunti di approfondimento sul presente ed il futuro dell'oftalmologia italiana.