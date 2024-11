Sharon Stone al TFF: Torino incredibile piena di arte e cultura

Torino, 22 nov. (askanews) - Tutti pazzi per Torino: anche Sharon Stone a Torino per il 42TFF è entusiasta della città, "incredibilmente piena di arte e cultura e cibo e naturalmente è l'Italia, non può esserci nulla che non vada" dice sul red carpet.

"La cosa di cui sono più orgogliosa sono i miei figli naturalmente... ma è molto bello adesso riuscire a esprimermi in varie forme d'arte, poter scrivere e dipingere. Amo recitare e produrre film e adesso che i miei figli sono cresciuti torno a recitare, che è bellissimo. Ho fatto un paio di film. Adesso dipingo e le mie mostre vanno in tutto il mondo, che è stupendo. Amo la possibilità di essere un'artista a 360 gradi" dice prima di qualche parola in italiano: "Io provo a parlare italiano, grazie".