Sesta edizione del Forum Presbiopia a Napoli

Napoli, 21 nov. (askanews) - Lenti progressive ed intelligenza artificiale al centro della due giorni che si è svolta a Napoli presso l'Auditorium di Stazione Marittima il 17 e 18 novembre. Abbiamo parlato con Andrea Afragoli, Presidente Federottica:

"Le lenti progressive sono, da un punto di vista tecnologico, lo strumento più evoluto e conseguentemente migliore per la compensazione del difetto della presbiopia. È una lente che si è utilizzata fino dall'inizio, diciamo dalla giovane età del presbiote, 40, 45, 50 anni e anche di semplicissimo adattamento e poi ti accompagna nel corso della tua vita. È una lente che senza soluzione di continuità permette di vedere a tutte le distanze nitidamente

È inoltre intervenuta Anna Maria Nicolini, Marketing Director Hoya Italia: "L'intelligenza artificiale è fondamentale nella visione perché dà al portatore di lenti oftalmiche una visione sicuramente ottimizzata, un maggior comfort e una garanzia di buona visione in generale. La personalizzazione viene fatta non solo raccogliendo i dati e realizzando lenti sempre più personalizzate, ma vengono personalizzate anche all'interno dei centri ottici che hanno strumenti sempre più potenti perché godono di tutti i benefici dell'intelligenza artificiale in termini di precisione dei dati".

L'evento di Stazione Marittima ha messo in evidenza quelle che sono le migliori e moderne soluzioni per la vita del presbite.