Scompenso cardiaco, Murelli: "Utile legge per screening massa"

Roma, 13 dic. (askanews) - "Come Intergruppo malattie cardio, cerebro e vascolari stiamo partecipando a molte iniziative per capire come migliorare il servizio sanitario nel contrasto a patologie croniche come lo scompenso cardiaco e stiamo osservando anche qualche best practice straniera, come il modello spagnolo, basato sull'aderenza terapeutica per offrire al paziente un'assistenza completa. Dobbiamo investire sulla ricerca e sullo screening per prevenire le acutizzazioni delle malattia. In Parlamento un mese e mezzo fa abbiamo approvato una legge per introdurre lo screening pediatrico sul diabete di tipo 1 e la celiachia. Possiamo fare lo stesso per i pazienti over 65 per prevenire malattie come lo scompenso cardiaco", lo ha detto oggi la senatrice Elena Murelli, promotrice dell'intergruppo sulle malattie cardio, cerebro e vascolari, intervenendo a un talk organizzato da Healthcare Policy dedicato al tema dello scompenso cardiaco. "Per sburocratizzare è utile introdurre il fascicolo sanitario elettronico come da obiettivo PNRR del 2030, alcune regioni già lo fanno, altre no. Dove presente, questo sistema deve essere ulteriormente migliorato inserendo dati fondamentali che al momento mancano e risolvere il problema di interoperabilità dei dati senza una privacy restrittiva per una corretta collaborazione in rete dei medici".