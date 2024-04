Scholz da Pechino chiede di accelerare sforzi diplomatici in Ucraina

Roma, 16 apr. (askanews) - Al termine della sua visita in Cina, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha ribadito il suo sostegno all'Ucraina, sottolineando che è importante "far avanzare" gli sforzi diplomatici.

"Uno dei temi centrali è sapere come andare avanti con gli sviluppi seguiti all'aggressione russa in Ucraina. È una guerra terribile, che la Russia prosegue con immutata brutalità".

"E quindi è importante, per la Germania è chiaro, come anche per molti amici dell'Ucraina, sostenere l'Ucraina in modo così intensivo e fintantoché sarà necessario. E allo stesso tempo, far avanzare gli sforzi diplomatici che la stessa Ucraina si sforza di realizzare".

"Penso che si tratti di un passo in avanti necessario. Poiché accanto al sostegno militare all'Ucraina attraverso la Germania e i suoi amici e alleati, c'è anche la questione della diplomazia. E questa si trova attualmente al centro dell'attenzione".