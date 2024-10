Schlein: basta ministri che chiedono riduzione stranieri nelle classi

Roma, 7 ott. (askanews) - La proposta sulla cittadinanza di Forza Italia, il cosiddetto "Ius Italiae" presentato da Antonio Tajani, "dobbiamo guardarla bene, noi partiamo da una posizione diversa: chi nasce o cresce in Italia è italiano". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervistata a "In altre parole" su La7.

"Non vogliamo più sentire ministri di questo governo dire che nelle classi bisogna ridurre numero di stranieri. Hanno tutti lo stesso diritto a una scuola di qualità - ha aggiunto - chi nasce e cresce qui, è italiano". "Dialoghiamo con Forza Italia, ne discuteremo ma abbiamo già portato una nostra proposta, dialoghiamo per fare un passo avanti e non per partecipare a dibattiti estivi" ha concluso.