Sardegna, Todde: Meloni qua a passeggiare, apparizione vergognosa

Cagliari, 27 feb. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso della campagna elettorale per le regionali in Sardegna "è venuta qua a passeggiare, ha fatto una apparizione vergognosa. I sardi non si meritano il cabaret". Lo ha detto la neoeletta presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, espressione dell'alleanza Pd-M5S, nel corso di una conferenza stampa a Cagliari.

"Credo - ha aggiunto - che la risposta a lei sia stata la risposta di Cagliari, delle grandi città, ma anche di tante comunità che si aspettano il cambiamento. Invece dei manganelli, i sardi hanno risposto con le matite".

"Col Governo sarà importante riuscire a collaborare, rendersi conto che le infrastrutture da fare non sono per Alessandra Todde ma per la Sardegna, e chi si dovesse mettere di traverso lo farebbe non per motivi nobili". Lo ha detto la neoeletta presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, espressione dell'alleanza Pd-M5S, nel corso di una conferenza stampa a Cagliari. "Non ho dubbi - ha aggiunto - che si riuscirà a collaborare. Una delle cos che mi ha fatto più piacere è il messaggio del ministro Giorgetti che mi ha scritto".