Salute, un Intergruppo parlamentare per prevenzione e stili di vita sani

Roma, 12 feb. (askanews) - Migliorare il benessere della popolazione italiana con strategie concrete per la prevenzione delle malattie e la promozione di comportamenti salutari, favorendo una governance integrata delle politiche di riduzione del rischio e promuovendo un approccio trasversale che coinvolga tutti gli ambiti decisionali ed i diversi livelli di competenza istituzionale.

È la missione dell'Intergruppo Parlamentare sulla prevenzione e riduzione del rischio: un nuovo spazio di dialogo e di azione per affrontare alcune delle sfide più urgenti della sanità pubblica, dall'obesità, all'alcol e al fumo, che rappresentano oggi minacce globali per la salute e la sostenibilità del sistema sanitario.

L'iniziativa, presentata alla Camera dei Deputati, mira a promuovere un approccio integrato e strategico alla salute, ponendo la prevenzione come pilastro fondamentale delle politiche sanitarie e sociali del Paese. Con il coinvolgimento di esperti, stakeholder, enti e associazioni, e grazie a un confronto costante con le realtà territoriali, l'Intergruppo parlamentare punta a consolidare politiche efficaci per un'Italia più sana e sostenibile.

Ilenia Malavasi, deputata Pd: "E' un Intergruppo che vuole riflettere sull'importanza della prevenzione, che è una parola in realtà che contiene al suo interno tanti concetti importanti, a partire dall'investimento nella prevenzione primaria, quindi nel fare una buona educazione e alfabetizzazione sanitaria a partire dalle nostre scuole. Solamente insieme si potrà fare una buona attività di prevenzione, investire sulla qualità della vita e sulla sostenibilità del Sistema sanitario nazionale".

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità interventi di prevenzione primaria, come la promozione di stili di vita sani e l'adozione della pratica vaccinale, possono ridurre del 40% l'incidenza di malattie trasmissibili e non trasmissibili; mentre varie ricerche evidenziano che seguendo alcune fondamentali regole si può prolungare l'aspettativa di vita fino a 20 anni.

Studi del professor Francesco Moscone dimostrano inoltre che con il passaggio dalla sigaretta ai prodotti alternativi, con un consumo più moderato di alcol e una maggiore attività fisica, si potrebbe garantire al Servizio Sanitario Nazionale un risparmio di oltre un miliardo di euro l'anno soltanto in costi diretti.

Un approccio sistemico alla prevenzione, che includa anche screening, campagne di educazione sanitaria, promozione di una diagnosi precoce e gestione efficace delle malattie croniche, diventa dunque essenziale per migliorare la qualità della vita dei cittadini e garantire la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.

Maria Rosaria Campitiello, capo Dipartimento Prevenzione, Ricerca e Emergenze sanitarie Ministero della Salute: "La prevenzione è un investimento fondamentale della salute pubblica. Il Dipartimento di Prevenzione inaugurerà presto un ufficio dedicato alla prevenzione, che si chiamerà Prevention Hub, che consentirà insieme alle Regioni di fare prevenzione ed arrivare ai cittadini, fino ai Comuni e ai territori".

Per Gian Antonio Girelli, deputato Pd e presidente dell'Intergruppo, la nascita di questo Intergruppo "si propone il non semplice obiettivo di trovare un luogo di confronto tra scienza e politica da cui far partire iniziative concrete, sia normative che di sensibilizzazione sociale, in favore di una vera cultura della prevenzione in tutte le sue accezioni e declinazioni".