Rugby, Tommaso Menoncello omaggia con maglia numero 12 Remo Zanatta

Roma, 21 nov. (askanews) - Emozionante episodio sul manto verde dello Stadio Ferraris di Genova al termine del match vinto dagli Azzurri di Quesada contro la Georgia: Tommaso Menoncello, già miglior giocatore in assoluto del Sei Nazioni 2024, ha consegnato la sua maglia numero 12 a Remo Zanatta, 93 anni, il più anziano internazionale in vita ad aver indossato i colori dell'Italia.

Trevigiano di nascita ma genovese d'adozione, Zanatta, ospite d'onore in occasione della partita contro i georgiani, debuttò in Nazionale nella primavera del 1954, quando fu convocato per il doppio impegno contro Spagna e Francia e scese in campo indossando proprio la numero 12. Prima del match fra Italia e Georgia, Andrea Duodo, presidente della Fir, ha consegnato a Zanatta il cap - un berretto azzurro con una nappina dorata e il numero 141.