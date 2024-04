Roma, i giovani in piazza per i Fridays for Future

Roma, 19 apr. (askanews) -Centinaia di giovani hanno marciato per le strade di Roma per chiedere giustizia climatica, nell'ambito del movimento Fridays For Future (FFF). Una protesta che si è svolta in diverse città italiane.

Nella Capitale il corteo è partito da PIazza della Repubblica con striscioni con scritto "Riprendiamoci il futuro". "Il futuro del Pianeta dipende da tutti noi e questa è una delle occasioni che abbiamo ogni anno di far sentire all'unisono migliaia di voci" hanno detto gli organizzatori. Molti anche gli slogan per la pace.

Alla manifestazione a Napoli gli attivisti hanno intonato cori contro il G7 in corso a Capri ed esposto bandiere della Palestina e cartelli con scritto "Stop genocidio".