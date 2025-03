Roma, al via la "Festa del BIO e MontagnaMadre"

Roma, 30 mar. (askanews) - All'Orto Botanico di Roma prende il via la nuova edizione della "Festa del BIO e MontagnaMadre". Una due giorni che rafforza la stretta sinergia tra FederBio e Slow Food Italia e mette al centro il ruolo cruciale dell'agroecologia per supportare lo sviluppo delle zone rurali e di montagna. Abbiamo parlato con Maria Grazia Mammuccini, Presidente FederBio:

"La Festa del Bio e MontagnaMadre ha l'obiettivo di mettere in contatto i cittadini con il mondo del biologico, per far conoscere i valori del bio, ma anche per far degustare i prodotti biologici. La manifestazione è stata organizzata all'Orto Botanico un luogo meraviglioso simbolo della biodiversità. Questa edizione, che si unisce a MontagnaMadre di Slow Food, ha un valore ancora maggiore poiché sono presenti i produttori dei presidi di Slow Food e delle aree montane, insieme a tanti produttori biologici, che rappresentano la migliore espressione del biologico e della biodiversità. Il valore della montagna riguarda tutti perché questi territori tutelano le acque, l'assetto idrogeologico e gli ecosistemi. Salvaguardare la sostenibilità economica, sociale e ambientale della montagna è cruciale per tutti i cittadini".

I temi di questa edizione sono stati presentati nella conferenza stampa inaugurale, condividendo anche le storie di resilienza di chi ha scelto l'agricoltura di montagna. Una manifestazione che ha visto la partecipazione di produttori ed artigiani del cibo che possono raccontare in prima persona la qualità dei loro prodotti, tra cui molti presìdi Slow Food. È poi intervenuta Barbara Nappini, Presidente di Slow Food Italia:

"L'occasione è particolarmente preziosa, abbiamo messo al centro di questi due giorni di riflessione il tema dell'agricoltura biologica e quello dell'importanza delle aree montane e interne, che in Italia troppo spesso vengono chiamate erroneamente marginali ma rappresentano il 70% del territorio nazionale. Li abbiamo resi protagonisti dell'evento perché li riteniamo due temi chiave non per essere nostalgici e guardare al passato ma in un'ottica futura f."

Festa del BIO e MontagnaMadre è supportata da "Being Organic in Eu", il progetto promosso da FederBio in collaborazione con Naturland per la valorizzazione del biologico europeo.