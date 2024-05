Rivoluzione Sinner, Piero Valesio: "Raccontiamo il fenomeno Jannik"

Roma, 24 mag. (askanews) - "Rivoluzione Sinner" è il titolo del libro scritto da Piero Valesio e Daniele Azzolini (Absolutely Free Edizioni) e che racconta l'ultimo anno ricco di successi del tennista azzurro. Dalle vittorie su Novak Djokovic e Daniil Medvedev al trionfo in Davis: Jannik è pronto a dominare il tennis mondiale.

Spiega il giornalista e scrittore Piero Valesio: "Il libro è nato da un fenomeno, che si chiama Jannik Sinner. Il termine fenomeno non è fuori luogo, perché ha scatenato, come in pochissime altre occasioni della storia dello sport e non solo, un fenomeno di moda che ha valicato i termini sportivi".

Un movimento, quello del tennis italiano, che - trascinato da Sinner - sta attraendo sempre più appassionati e non solo. "Aspettavamo un momento del genere da Panatta e dalla sua vittoria del 1976. Jannik è il capofila di un gruppo di ragazzi straordinario, ma funziona molto il sistema dell'emulazione. Quando c'è qualcuno che riesce ad essere vincente, più forte è la sua capacità attrattiva e di trascinamento.

La prossima sfida di Sinner è ora diventare il numero uno al mondo. Cosa che potrebbe già avvenire al Roland Garros. "Jannik sta bene. Vuole provare a diventare numero 1 adesso proprio perché sa - e questa è la caratteristica principale che nel finale dell'anno potrebbe essere molto difficile restare s sugli stessi livelli dell'anno scorso. Per cui lo slot di adesso è preziosissimo. Vuole diventare numero 1 adesso perché sa che dopo sarà difficilissimo".