Riapre Notre Dame, parigini e turisti: è magnifica e luminosa

Parigi, 9 dic. (askanews) - Parigini e non solo entusiasti e commossi per la riapertura della cattedrale di Notre Dame a cinque anni dall'incendio che distrusse uno dei simboli di Parigi. Delusione per molti, anche arrivati dall'estero, rimasti fuori dalla cerimonia di riapertura per non aver acquistato il biglietto, pensando fosse un evento aperto al pubblico e ai fedeli. Ma chi ha potuto partecipare alla messa, trattiene a stento l'emozione.

"È stata una messa molto bella, molto gioiosa ed è stato un piacere tornare a Notre-Dame - afferma una coppia - è stato un vero peccato cinque anni fa, quindi è stata una scelta ovvia tornare qui, davvero una scelta ovvia. Ho pensato che fosse fantastica, perché non solo la cattedrale è bellissima, ma l'omelia del sacerdote è stata fantastica, i cori sublimi, si sentiva davvero la fede e che c'era una gioia intensa, tutto perfetto".

"Magnifica" dice una donna; "eccezionale, commovente" aggiunge il marito. "Il bianco delle pietre, del pavimento, delle vetrate, le persone sono così felici, che si sente". "La cattedrale è molto bella, molto bianca, l'avevo vista prima, era davvero molto nera - dice un altro parigino - è vero che vedere questa pietra bianca è davvero magnifico, cambia, è piacevole. Sembra molto più chiara di prima e si ha l'impressione di muoversi meglio. Prima era buia, ora è molto chiara, luminosa".

"La pietra vive, riflette, ha luminosità, apparenze diverse, cambia tutto, è molto calda" aggiunge un'altra donna. "In televisione sembrava un po' un set teatrale, ma da dentro non è più un set".