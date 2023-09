Renzi (Iv): migliore alleato del governo è la sinistra radicale

Parma, 16 set. (askanews) - "La cosa migliore che ha questo governo è un'opposizione di sinistra radicale che lo aiuta più di quanto dovrebbe, perché Conte e Schlein sono i migliori alleati di Meloni. Noi facciamo un'opposizione dal centro". Per il resto Giorgia Meloni "non sta risolvendo nemmeno un problema". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, al Festival di Open a Parma.

"Su immigrazione il governo aveva detto che avrebbero fatto il blocco navale e hanno triplicato gli sbarchi - ha spiegato Renzi -. Avevano detto che avrebbero tolto le accise e le hanno aumentate rispetto al governo Draghi, avevano detto che avrebbero cambiato le cose in Europa e la situazione prevede un peggioramento con il nuovo patto di stabilità: allora, io faccio il tifo per l'Italia, io spero che il governo risolva i problemi perché noi siamo italiani, ma la verità è che al momento non stanno risolvendo un problema".

