Regionali Sardegna, Todde: centrosinistra unito per il cambiamento

Cagliari, 23 feb. (askanews) - "Il 25 febbraio i sardi potranno scegliere tra la continuità di coloro che hanno distrutto la Sardegna, la Sanità che non funziona, i trasporti che non ci fanno uscire e non ci fanno muovere, l'istruzione negata e tra il cambiamento portato avanti con entusiasmo e passione". Lo ha detto Alessandra Todde, candidata del centrosinistra alle regionali in Sardegna a margine del comizio alla Fiera di Cagliari di chiusura della campagna elettorale. "Dopo cinque anni tutte le forze politiche del centrosinistra che si sono opposte a questa giunta hanno deciso di unirsi e questo è un risultato straordinario. Finalmente abbiamo deciso di non spaccare l'atomo e di ragionare 'in addizione'".

"Agli indecisi e agli arrabbiati dico che il cambiamento si può fare e quale cambiamento migliore di una donna prima presidente della Regione Sardegna", ha aggiunto.