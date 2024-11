Realme presenta a Milano il nuovo GT 7 Pro

Milano, 27 nov. (askanews) - È stato presentato a Milano GT 7 Pro, il top di gamma di realme. Si tratta del primo smartphone sul mercato italiano dotato di processore Snapdragon 8 Elite, realme GT 7 Pro è destinato a diventare un nuovo punto di riferimento nel segmento degli smartphone di fascia alta per quanto riguarda performance, imaging, display, batteria, design e tecnologia AI. Abbiamo parlato con Alessandro Laterza, Head of Sales realme Italia:

"Questo è il primo dispositivo sul mercato che supporta Snapdragon 8 Elite, inoltre ci tengo a precisare che è il primo dispositivo, in questa fascia di prezzo, che ha telecamera periscopica IMX 802 visioni, ma non solo questo. Parliamo di modalità subacquea, parliamo di un display super brillante, e un design decisamente wow. Ci siamo ispirati al pianeta rosso, a Marte. In ultimo l'intelligenza artificiale".

Il lancio del GT 7 Pro segna l'ingresso di realme nel segmento degli smartphone di fascia alta dopo gli ottimi risultati del realme GT 6 lanciato appena 4 mesi fa, del quale sono stati spediti 1 milione e 200mila pezzi.

"In Italia siamo cresciuti del 167% rispetto alla serie precedente e quindi, a questo punto, abbiamo fatto una scelta importante. Abbiamo deciso di lasciare il nostro segno nella soglia più importante, nella categoria di fascia prezzo più alta. Questo perché in Italia da oggi, nei prossimi anni a venire, porteremo tutta la gamma GT".

Realme GT 7 Pro sarà disponibile nelle versioni da 12+256GB con un prezzo consigliato di vendita di 999,99 euro su Amazon e da 12+512GB con un prezzo di 1099,99 euro presso i principali rivenditori.

"Per la prima configurazione, disponibile solo su Amazon, il prezzo ufficiale é 999euro al lancio, in promozionecon carica batterie in omaggio fino al 10 dicembre sarà a 799 euro, invece la seconda versione che è lanciata ufficialmente a 1099 euro, da oggi sarà disponibile a 899 euro fino al 17 dicembre. Ci sarà anche il cashback, per tutti coloro che acquisteranno sarà previsto un cashback di 50 euro fino al 12 di gennaio".

Realme è un'azienda globale di tecnologia di consumo che sta rivoluzionando il mercato degli smartphone rendendo le tecnologie più avanzate più accessibili. Offre una gamma di smartphone e dispositivi tecnologici lifestyle con specifiche, qualità e design di tendenza per i giovani consumatori. realme è diventata in soli tre anni una delle prime 5 aziende produttrici di smartphone in 30 mercati a livello globale. Anche in Italia nell'ultimo anno ha fatto registrare performance importanti.

"Nel 2025 grazie alla famiglia GT e ai GT Lab ne vedremo delle belle. Avremo una roadmap veramente wow. Tra i risultati importanti c'è sicuramente l'essere riconosciuti in Europa come il quarto brand di smartphone per unità spedite nel secondo trimestre. Questo numero è confermato anche in Italia. Questo grazie alla nostra popolarità, ma non solo".