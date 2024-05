Race for the Cure 2024: presentato a Roma il progetto "Metadinamiche"

Roma, 13 mag. (askanews) - Si chiama "Metadinamiche" l'iniziativa nata da un'idea del Centro Komen Italia per i trattamenti integrati in oncologia della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma in collaborazione con l'Associazione Onconauti, che coinvolge le donne con tumore al seno metastatico in un Percorso di benessere. Durante la Race for the Cure 2024 sono stati presentati i risultati dell'edizione di "Metadinamiche" che prevede un cammino sia fisico che interiore volto al recupero del benessere psicofisico e al raggiungimento di un nuovo equilibrio, come ha spiegato la dottoressa Claudia Maggiore, medico esperto in oncologia integrata e agopuntura del Centro Komen Italia che ha ideato il progetto Metadinamiche. Le otto pazienti, tra queste Laura, Silvia e Antonietta, che hanno aderito al progetto, hanno raccontato questa importante esperienza in Salento.

Il progetto prosegue anche quest'anno grazie al contributo non condizionante di Gilead. Come lo scorso anno 10 donne con tumore al seno metastatico e 10 operatori sanitari esperti in trattamenti integrati partiranno per un'esperienza che li vedrà coinvolti in un cammino di 5-7 giorni nell'ambito del quale, oltre a percorrere a piedi la tappa giornaliera, saranno previste e offerte alle partecipanti attività di terapie integrate supportate da evidenze scientifiche: esercizi di rilassamento e meditazione, Qi Gong, riflessologia, attività di gruppo guidate da uno psicologo, interventi di educazione alimentare. "Un'iniziativa importante indice di quanto le pazienti si stiano muovendo per portare la loro voce e spiegare le loro esigenze anche al di fuori del colloquio standard medico-paziente", spiega la Dott.ssa Daniela Terribile, Presidente Susan G. Komen Italia.

Komen e Gilead dedicheranno Metadinamiche a Dykadja Paes, fondatrice dell'Associazione Zitto Cancro, cara amica e volto di importanti iniziative di sensibilizzazione e aiuto alle donne, come la Campagna sul tumore al seno triplo negativo metastatico "Donne in Meta".

Ogni anno si stima siano 37.000 le donne che convivono con un tumore al seno metastatico; grazie ai progressi nelle tecniche diagnostiche e terapeutiche, alla disponibilità di nuovi farmaci, alle migliori terapie di supporto e a una più efficace integrazione tra terapie sistemiche e locali, la sopravvivenza globale di queste pazienti con malattia metastatica è notevolmente aumentata. Ma la sopravvivenza porta con sé il bisogno di garantire una buona qualità di vita e la possibilità di sperimentare esperienze che "normalizzino" il più possibile il vissuto della paziente e dei propri cari.

Le pazienti con tumore al seno metastatico, continueranno ad essere protagoniste con l'edizione del primo Patient Forum, il suo obiettivo è offrire un supporto a 360 gradi alle donne con tumore al seno in fase avanzata, affrontando temi come il diritto al lavoro, l'importanza di una nutrizione adeguata durante e dopo i trattamenti, e il ruolo fondamentale del sostegno psicologico. Un momento chiave sarà il dialogo aperto sul Percorso Diagnostico Terapeutico Assistito (PDTA), un aspetto cruciale che mira a coordinare al meglio le cure e le terapie per migliorare la qualità di vita delle pazienti. Il Patient Forum, spazio per pazienti con malattia metastatica, si terrà a Milano il prossimo 17 giugno presso il Teatro Gerolamo.