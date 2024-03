Pse, Loevfen ricorda "distruzione" per Fori imperiali di Mussolini

Roma, 2 mar. (askanews) - "Oggi vi parliamo da Roma, città di bellezza unica, ma anche una città con una storia unica, che può insegnarci molte cose. Se andrete a esplorare questo luogo magnifico, vi potrete trovare in Via dei Fori Imperiali, quella strada non è antica, fu completata nel 1932 su ordine di Mussolini per le sue parate fasciste. Questa grande opera impose la distruzione di una delle zone all'epoca più densamente popolate di Roma da famiglie povere. Perché vi racconto questa storia? Perché ci ricorda che l'estrema destra sacrifica le persone nel nome della propaganda": lo ha detto il presidente del Pse, Stefan Loefven, aprendo a Roma il Congresso elettorale del Partito socialista europeo.