Prostesta dei produttori del latte all'Assemblea Nazionale di Parigi

Parigi, 13 feb. (askanews) - Una cinquantina di produttori di latte protestano a Parigi, vicino all'Assemblea nazionale, per chiedere un aumento dei salari, mentre i rappresentanti della Fnsea e dei sindacati dei giovani agricoltori dovrebbero incontrare martedì pomeriggio a Matignon il primo ministro Attal. Dopo due settimane di blocchi e di azioni di protesta, i manifestanti non intendono ridurre la pressione per cercare di ottenere risposte si temi delicati come i maggesi, la semplificazione amministrativa, l'uso di pesticidi o addirittura l'allevamento.