Prodi: Germania ha preso bastonate, ma ha grandi capacità industriali

Bologna, 6 set. (askanews) - La Germania negli ultimi mesi "ha presto bastonate terribili" a livello economico, ma "rimane un Paese con capacità industriale e di cambiamento straordinarie". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, a margine della cerimonia di inaugurazione del nuovo Campus di Bologna Business School, la business school internazionale creata dall'Università di Bologna.

"Sono preoccupato per la Germania, ma meno degli altri - ha spiegato Prodi -. Perché la Germania ha preso delle bastonate terribili: aveva investimenti impressionanti in Cina, un mercato con la Russia, fonte di energia a bassissimo costo. Vanno via tutte e tre in un momento. Inoltre un governo di coalizione in cui due partiti su tre litigano, quasi un'imitazione italiana". Però, ha ricordato l'ex premier "rimane un Paese con capacità industriale e di cambiamento straordinarie. Ha già avuto crisi simili 25 anni fa, poi per 15 anni è stato il leader in Europa. Attenzione: le difficoltà tedesche che oggi ci pesano, penso che passino abbastanza presto".