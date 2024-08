Presidenziali Usa, domani sera la prima intervista congiunta Harris-Walz

Roma, 28 ago. (askanews) - Kamala Harris e Tim Walz rilasceranno la loro prima intervista congiunta domani sera, giovedì, al canale CNN. Sull'onda dell'entusiasmo dopo la convention democratica di Chicago che li ha consacrati candidati ufficiali alla Casa Bianca, il nuovo ticket democratico a poco più di due mesi dalle elezioni presidenziali ha partecipato a diversi comizi ma ancora non si è presentato insieme alle domande della stampa.

L'intervista sarà condotta dal capo della redazione politica di CNN, Dana Bash, nella sede dell'emittente ad Atlanta. La vicepresidente e il governatore del Minnesota infatti sono impegnati in un tour elettorale in Georgia, uno dei cosiddetti "swing states" o Stati incerti che saranno cruciali per l'esito della sfida con Donald Trump.

Sarà anche il primo colloquio approfondito che Harris concede a un giornalista da quando il presidente Joe Biden ha rinunciato alla corsa alla Casa Bianca per darle il suo supporto, il 21 luglio, dopo settimane di incertezze e dopo pesantissime pressioni da parte dei maggiorenti del partito.

Da allora sono passati 37 giorni e i rivali repubblicani hanno criticato Harris per non aver ancora concesso una intervista ufficiale. Quello di domani sera sarà quindi un punto di svolta: la campagna elettorale della candidata e del suo vice, incredibilmente breve per i parametri americani, entra in una nuova fase, la corsa finale. L'altro appuntamento cruciale a breve termine dovrebbe essere il dibattito del 10 settembre alla ABC con il rivale repubblicano - se l'ex presidente Trump si presenterà davvero.