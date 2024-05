Presidente Taiwan alla base aerea dopo le esercitazioni militari Cina

Roma, 28 mag. (askanews) - Il presidente di Taiwan Lai Ching-te ringrazia le truppe dopo le esecitazioni militari cinesi intorno all'isola di fatto indipendente durante una visita alla base aerea di Hualien. Tre giorni dopo il suo giuramento, infatti, navi da guerra e aerei da combattimento hanno circondato Taiwan durante le esercitazioni che la Cina ha detto essere una prova delle sue capacità di impadronirsi dell'isola che rivendica come parte del suo territorio.

"Proprio ora, i piloti mi hanno spiegato attentamente la risposta alle incursioni degli aerei cinesi, nonché l'equipaggiamento e le capacità degli aerei da caccia. Tutti sono a disposizione 24 ore al giorno per compiere le missioni di pattugliamento aereo. Sotto la guida del loro capitano, tutti i fratelli e sorelle usano la loro ferma determinazione e le eccezionali capacità di combattimento per dimostrare le loro capacità di combattimento aereo e proteggere il nostro spazio aereo", ha detto Lai in un suo intervento.