Presentato alla Luiss il nuovo libro di Andrea Prencipe

Roma, 8 nov. (askanews) - Conservare le qualità umane del pensiero per valorizzare le opportunità offerte dalla tecnologia. La Luiss ospita la presentazione del nuovo libro di Andrea Prencipe, Professore di Organizzazione e Innovazione e già Rettore dell'Ateneo, intitolato "Università generativa" edito da ll Mulino. Ne abbiamo parlato con l'autore, che spiega:

"Il libro nasce dall'esigenza di voler documentare sinteticamente il mio pensiero sull'università, pensiero che è stato tradotto poi empiricamente e concretamente anche nei miei anni da Rettore qui in Luiss. Quindi, la Luiss possiamo definirla già generativa perché è internazionale, perché è interdisciplinare e perché è innovativa, ma soprattutto perché la generatività è una caratteristica dell'università, dei percorsi che abbiamo creato e offriamo a studentesse e studenti, ma è anche delle abilità, delle competenze degli studenti, perché noi gli studenti e le studentesse Luiss diciamo: non venite qui a seguire dei corsi, ma venite a tracciarli, a imparare come tracciarli".

Un'occasione di riflessione sulle sfide dell'alta formazione e sul suo impatto nella società tra interdisciplinarità, internazionalizzazione e innovazione. È poi intervenuto Sergio Marullo di Condojanni, CEO Angelini Industries:

"Un sistema aperto nella collaborazione tra aziende e università è fondamentale perché consente un dialogo costante tra l'una e l'altra. L'università adatta le proprie competenze a ciò di cui le imprese hanno bisogno, le imprese possono chiedere alle università di formare giovani che un domani, dal punto di vista dell'employability, come dice il professor Principe nel libro, siano esattamente ciò di cui le imprese hanno bisogno".

Tante le personalità coinvolte nel corso della giornata con i saluti istituzionali di Paola Severino, Presidente Luiss School of Law e gli interventi di Marcella Panucci, Capo di Gabinetto del Ministero dell'Università e della Ricerca, Antonella Polimeni Rettrice Università Sapienza, Sergio Marullo di Condojanni, CEO Angelini Industries e Fabrizio Di Amato, Presidente e Fondatore del Gruppo MAIRE.

"Noi nasciamo da storie tra università, fare e impresa, e quindi oggi, in un terzo millennio, dove ci sono dei cambiamenti importanti, abbiamo sposato questo progetto, l'università generativa, perché riteniamo importante un cambiamento anche nel rapporto tra l'impresa e l'università".

A chiudere l'incontro, moderato dalla giornalista del Corriere della Sera Gianna Fregonara, il Rettore Luiss, Paolo Boccardelli.