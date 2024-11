Premio Anima, Sabrina Florio: importante valorizzare cultura

Roma, 12 nov. (askanews) - "Quando parliamo di Anima parliamo di una associazione di imprese e questo è un premio che si da alla cultura, con varie categorie. Un premio che per noi imprenditori significa proprio valorizzare la cultura che è di fatto una modalità per trasmettere le criticità che stiamo vivendo in questo momento, quindi parlando di diversità, impatto ambientale, delle guerre e del periodo complesso che stiamo vivendo, di violenza nell'ambiente domestico. Temi tutti valorizzati dal mondo della cultura".

Lo ha dichiarato Sabrina Florio, presidente di Anima, in occasione della cerimonia di premiazione della XXIII edizione del Premio Anima.