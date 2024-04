Ponte Stretto, Salvini: documento Commissione Via non è bocciatura

Roma, 18 apr. (askanews) - "Il documento prodotto dalla Commissione Via rientra nelle attività ordinarie previste per qualsiasi progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale e non rappresenta assolutamente una bocciatura del progetto, anzi" il Ministero "ha richiesto integrazioni in linea con opere assimilabili e la bontà del progetto non viene messa in discussione". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo ad una interrogazione sul Ponte sullo Stretto nel corso del Question time al Senato.

"Per un progetto di un'opera tale complessità, per la quale la società proponente ha confermato l'obiettivo di aprire i cantieri entro l'estate ed ha inviato oltre 10 mila elaborati, non può stupire che la commissione richieda approfondimenti di dettaglio" ha aggiunto Salvini aggiungendo che "la richiesta di integrazione nell'ambito della Via per progetti infrastrutturali è del tutto fisiologica".

"Il numero ed il contenuto delle osservazioni non desta preoccupazione ai tecnici che ho interpellato - ha proseguito -la società Stretto di Messina ha comunicato che le integrazioni richieste saranno fornite entro i termini previsti, ovverosia 30 giorni".