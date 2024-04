Festa in piazza Duomo a Milano per l'Inter Campione d'Italia

Milano, 23 apr. (askanews) - Fuochi d'artificio, fumogeni, bandiere e cori. Nonostante il freddo pungente e la pioggia una marea di tifosi nerazzurri ha celebrato la festa scudetto in piazza Duomo a Milano per l'Inter Campione d'Italia per la ventesima volta. I tifosi neroazzurri. Sotto la Madonnina, subito dopo il fischio che ha consegnato la vittoria nel derby ma soprattutto lo scudetto il popolo interista ha celebrato la seconda stella dell'Inter.

La parata con i giocatori a bordo del bus scoperto è stata invece rimandata a causa della pioggia, probabilmente a mercoledì.

"Siamo noi, siamo noi. I Campioni dell'Italia siamo noi", cantano i tifosi neroazzurri, ma soprattutto si alzavano al cielo i cori contro i "cugini" rossoneri sconfitti a San Siro.

Anche a San Siro i tifosi nerazzurri hanno festeggiato, ma non erano molti perchè in casa giocava il Milan e tutti si sono riversati i centro.