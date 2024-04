Chimica e design, così ricerca e sviluppo diventano arte

Milano, 23 apr. (askanews) - La chimica sbarca al Fuorisalone. Nell'ambito della settimana del design e del salone del mobile c'è spazio anche per una riflessione su come ricerca e sviluppo dei materiali stia ridefinendo il panorama della filiera del design e dell'arredamento. E si fa portatrice di questo messaggio BASF Italia, realtà che da più di 70 anni contribuisce allo sviluppo economico sostenendo l'industria italiana e il Made in Italy. BASF da sempre ricopre un ruolo da protagonista nel settore chimico nazionale, grazie al forte know-how tecnico ed alla lunga tradizione. Abbiamo parlato con Lorenzo Bottinelli, amministratore delegato BASF Italia:

"BASF fa chimica e questa è alla base dei materiali e dei manufatti. Nel 95% dei manufatti del nostro uso quotidiano c'è chimica. Siamo, quindi, qui con i designer per capire come la chimica ed i nostri materiali possono venire incontro all'esigenze di avere nuove soluzioni e nuovi oggetti di design".

La tradizione che affonda nel passato, la ricerca e l'innovazione per proiettarsi con forza e slancio al futuro. Nell'evento "Materiali e design: è anche una questione di chimica" BASF ha voluto al suo fianco Chiara Alessi, storica del design e di storia industriale, per riflettere insieme su un aspetto fondamentale. Su come i materiali sotto l'impulso della creatività hanno influenzato la società in cui viviamo. È poi intervenuta Chiara Alessi, Curatrice e Saggista:

"Da quando esiste il progetto ed i progettisti, si ha a che fare con la materia. Quindi il design diventa uno straordinario laboratorio per mettere alla prova i materiali, vedere la loro resistenza, vedere la loro durata e vedere quello che possono fare stressandolo fino a limiti inimmaginabili. Questo, che fino ad un certo punto, era l'idea di creare oggetti che nel tempo durassero per sempre l'ideale nel mondo delle architette e degli architetti, ad un certo punto invece si trova con un nuovo quesito: come pensare a dei progetti non soltanto che abbiano una loro conclusione, ma che poi possano ritornare in altre forme e modi".

Il messaggio di BASF Italia è chiaro: guardarsi indietro per ridefinire i confini di un futuro sostenibile basato su tutela dell'ambiente e responsabilità sociale. Con la chimica assoluta protagonista in ogni aspetto della vita quotidiana.