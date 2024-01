Pitti Uomo, l'evoluzione sempre più fashion di Valsport

Firenze, 9 gen. (askanews) - Valsport, il rinomato marchio italiano di calzature, celebra il suo status di icona di stile e qualità artigianale con il lancio della Collezione Autunno Inverno 2024/25.

"E' il primo anno che noi ci presentiamo a Pitti ed è per noi un motivo di orgoglio essere presenti in una manifestazione come questa", spiega Siro Toniolo, presidente di Rewind Valsport. "Ci presentiamo con più di 100 anni di storia. Vogliamo riprendere un po' le nostre origini -aggiunge Toniolo- mantenendo quello che il nostro brand ha comunicato finora ma dandogli una veste nuova, una veste riflettente come si può vedere dal nostro stand. E' un passaggio che stiamo facendo da un punto di vista di comunicazione e di stile che ci porta quella che è la direzione che vogliamo dare al brand, e cioè un collocamento di lusso per quanto riguarda le nostre calzature".

Quello che manteniamo a livello storico è il fatto di produrre in Italia, produciamo in Italia qualsiasi tipo di calzatura esclusivamente in Italia, con materiali italiani, in piccoli laboratori, nel senso che sono ancora artigianali, sono scarpe fatte a mano come un tempo. Oggi siamo presenti in circa 350 punti vendita in Italia e la nostra volontà è quella di espanderci verso l'estero in maniera più importante". "Essendo in negozi prevalentemente di abbigliamento, la nostra calzatura viene ancora spiegata all'interno del punto vendita, e questo ci permette di spiegare le sue qualità all'interno dei vari store", conclude Toniolo.