Per Sinner match d'esibizione a Melbourne prima degli Australian Open

Roma, 8 gen. (askanews) - Il tennista numero uno al mondo, l'italiano Jannik Sinner, prima degli Australian Open che si disputeranno dal 12 al 26 gennaio ha giocato una partita d'esibizione contro l'australiano Alexei Popyrin, numero 25 del mondo, sul campo centrale di Melbourne.

Sinner si è aggiudicato il match, vincendo 6-4, 7-6, rimontando dal 5-2 di svantaggio nel secondo set. L'italiano è reduce da un'annata straordinaria in cui, dopo il titolo del Grande Slam, vinto proprio a Melbourne, ha conquistato gli US Open e le ATP Finals ed è stato poi protagonista con l'Italia del secondo trionfo consecutivo in Coppa Davis. Quello di Melbourne è il suo primo incontro del 2025.