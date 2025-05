Pecoraro Scanio: "Per Napoli subito turismo sostenibile"

Milano, 6 mag. (askanews) - "Il turismo sostenibile è una delle sfide centrali della transizione ecologica e digitale anche in questo settore - dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, già Ministro dell'Ambiente e docente universitario di Turismo Sostenibile a Milano,Roma e Napoli - Napoli, città che oggi vive un boom turistico senza precedenti ma troppo spesso incontrollato, ha urgente bisogno di formare nuove generazioni di operatori capaci di orientare lo sviluppo turistico verso criteri di sostenibilità, responsabilità e qualità".

"In questa direzione - prosegue Pecoraro Scanio - si colloca il corso professionalizzante in Hospitality Management dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ma anche il lavoro fondamentale svolto dal corso in Scienze Gastronomiche Mediterranee. Il mio insegnamento vuole proprio trasmettere la consapevolezza che il futuro del turismo sta nella qualità dell'offerta, nella promozione di un turismo dolce, esperienziale e responsabile, che tuteli e valorizzi le tradizioni locali, garantendo tipicità e certificazioni".

"Scommettere sui giovani operatori turistici - conclude - è essenziale per dare stabilità e prospettiva a un turismo destagionalizzato, che non sia episodico né invasivo, ma che contribuisca al benessere dei residenti e alla salvaguardia dell'identità culturale dei territori".