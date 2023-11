Pdl Call e Contact Center, Longi (FdI): al centro le persone

Roma, 22 nov. (askanews) - "La proposta di legge su Call e Contact center di cui sono promotrice ha l'obiettivo di dare regole più chiare al settore" lo ha detto questa mattina l'On,. Eliana Longi, deputata di FdI e prima firmataria della proposta di legge, intervenuta a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. "L'obiettivo è quello di riorganizzare l'intero comparto, mettendo al centro la persona, sia come consumatore - in modo da tutelarlo dal telemarketing illegale - che come lavoratore del settore. Si tratta, infatti, di un settore che si è dimostrato cruciale soprattutto durante il covid, e che ora abbiamo il compito di dover tutelare".

"Bisogna sviluppare - in collaborazione con le grandi Telco - soluzioni tecnologiche contro il telemarketing illegale, ma non solo. Partendo proprio dal lavoro che già è stato fatto nell'ultimo anno dal garante Privacy e Agcom - nella proposta di legge ipotizziamo un inasprimento delle sanzioni e l'introduzione di numeri predefiniti alle attività di telemarketing. In modo tale che il numero di telefono sia sempre riconoscibile da parte di chi risponde". E ha concluso "l'ambizione è quella di rendere responsabile ogni attore della filiera, in modo tale che i soggetti che fanno telemarketing illegale siano riconoscibili e isolabili dal resto della filiera".