Primo vertice Ue-Regno Unito post Brexit, Starmer: guardiamo avanti

Londra, 19 mag. (askanews) - A Londra primo vertice formale Ue-Regno Unito dopo la Brexit, ospitato del premier britannico Keir Starmer, con la partecipazione del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, della presidente della Commissione Ursula von der Leyen, e dell'Alta Rappresentante per la Politica estera comune dell'Unione, Kaja Kallas.

"Questo è il senso della giornata di oggi: lasciarci alle spalle le discussioni vecchie e stantie e guardare avanti, non indietro, concentrarci su ciò che possiamo fare insieme per realizzare l'interesse nazionale - ha detto Starmer - stiamo concordando un nuovo partenariato strategico adatto ai nostri tempi, che fornisca benefici reali e tangibili in materia di sicurezza, migrazione irregolare, prezzi dell'energia, agroalimentare, commercio e altro ancora, per ridurre le bollette, creare posti di lavoro e proteggere i nostri confini".

Questo summit, hanno affermato fonti Ue a Bruxelles, "dimostra che siamo entrati in una nuova fase nelle nostre relazioni con il Regno Unito: un vicino, un alleato e un partner globale. Il processo negoziale in vista di questo vertice si è protratto fino all'ultimo minuto".