Ue-Gb, Starmer, Von der Leyen e Costa sulla fregata HMS Sutherland

Londra, 19 mag. (askanews) - Una visita alla fregata della Royal Navy "HMS Sutherland", ancorata nel centro di Londra, per rimarcare le nuove intese fra Unione europea e Regno Unito anche nel settore della sicurezza e Difesa, un campo in forte sviluppo e trasformazione, dopo l'invasione russa dell'Ucraina e l'inizio del secondo mandato presidenziale di Donald Trump negli Stati uniti, rispetto ai tempi della Brexit nel 2020: il primo ministro britannico Keir Starmer ha accompagnato sulla nave militare il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen al termine del vertice fra Ue e Regno Unito che ha confermato uno storico rilancio delle relazioni cinque anni dopo l'uscita di Londra dell'Unione europea.

Il vertice ha confermato l'accordo delle parti su tre testi: una Dichiarazione congiunta Ue-Regno Unito, un Partenariato in materia di sicurezza e difesa e infine una Intesa comune tra la Commissione europea e il Regno Unito sulle relazioni future.

Il Partenariato per la Sicurezza e la Difesa è un quadro politico di cooperazione che "in un contesto geopolitico instabile, aiuterà l'Ue e il Regno Unito a rafforzare gli sforzi congiunti per garantire il miglior risultato per l'Ucraina, proteggere la sicurezza europea più in generale, e garantire il nostro futuro collettivo", come ha reso noto la Commissione in una nota diffusa a Bruxelles. Il nuovo partenariato faciliterà "un dialogo regolare ad alto livello", istituendo dialoghi semestrali di politica estera e di sicurezza tra l'Alto Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas e i segretari degli Esteri e della Difesa del Regno Unito, nonché consultazioni strategiche in settori di interesse comune come Russia e Ucraina, Balcani occidentali, Indo-Pacifico e minacce ibride. Verrà creato inoltre un nuovo dialogo annuale dedicato alla sicurezza e alla difesa e a tematiche correlate, dalla mediazione di pace alla risposta alle crisi.

Il partenariato amplia considerevolmente la portata dei settori di cooperazione in materia di sicurezza e difesa tra l'Unione europea e il Regno Unito, coprendo, tra gli altri gli ambiti del consolidamento della pace (peace building), della gestione Gestione civile e militare delle crisi, della sicurezza marittima, della sicurezza spaziale, e poi le problematiche informatiche e le tecnologie dirompenti emergenti, il contrasto alle minacce ibride e la resilienza delle infrastrutture critiche, la lotta alla manipolazione delle informazioni, l' l'antiterrorismo e la prevenzione e il contrasto dell'estremismo violento, gli aspetti esterni della sicurezza economica e dell'immigrazione irregolare, le questioni di sicurezza legate al cambiamento climatico.

Al Regno Unito verrà consentito in particolare di partecipare agli appalti comuni nell'ambito del nuovo strumento "Safe" per prestiti europei agli Stati membri destinati al rafforzamento delle capacità di difesa, e sarà possibile negoziare un accordo bilaterale con l'Ue per permettere la partecipazione delle aziende britanniche alle azioni finanziate dal "Safe".