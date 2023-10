Pagliuca: garantire la supervisione del professionista su AI

Milano, 10 ott. (askanews) - Potenziare l'alfabetizzazione informatica dei commercialisti e valorizzare le competenze dei nativi digitali, come gli esperti contabili, per cogliere le opportunità offerte dalla rivoluzione digitale e dall'uso di strumenti come l'Intelligenza Artificiale, ed evitare quindi il rischio di subirne passivamente l'impatto. E' il messaggio che Luigi Pagliuca, presidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili ha lanciato a La Spezia nel corso del convegno "La sfida della competitività. Possibili sinergie tra Professionisti e Intelligenza Artificiale" dall'Associazione nazionale commercialisti di La Spezia.

"L'innovazione tecnologica che si sta avvicinando non può essere ignorata o fermata, e in particolar modo quella che riguarda l'intelligenza artificiale. E' come, in riva al mare, vedere avvicinarsi una grande onda. I commercialisti hanno due possibilità: o rimanerne fermi e essere travolti, oppure prendere una tavola da surf e cavalcarla; ovvero capire quale ruolo può avere il commercialista stesso all'interno di questa evoluzione - ha detto Luigi Pagliuca, presidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili - Io la vedo in una sola maniera: crescere professionalmente e dare dimostrazione, come già fatto in passato con l'informatizzazione del sistema fiscale che ha attraverso i nostri studi, aper trasformare l'intelligenza artificiale in uno strumento a nostro favore. Noi poi abbiamo un vantaggio in più categoria: avere al nostro interno gli esperti contabili che sono di fatto tutti nativi digitali. Quindi cosa dobbiamo fare? Semplicemente rimboccarci le maniche e cominciare a lavorare in questa nuova direzione".

Pagliuca ha quindi insistito sulla necessità di governare l'evoluzione affinché ci sia sempre la supervisione del professionista per effettuare un controllo dettagliato sui meccanismi e le dinamiche poi svolte dall'Intelligenza Artificiale.

Nel corso dell'incontro il presidente dell'Associazione nazionale dei Commercialisti, Marco Cuchel, ha poi fortemente criticato le recenti tendenze della Pubblica amministrazione che puntano a limitare fortemente il ruolo di professioni nel rapporto tra cittadini e fisco penalizzando sempre più imprese e famiglie. "I commercialisti italiani pur condividendo quelli che sono i principi che animano questa riforma fiscale chiedono un intervento urgente al governo, e al legislatore, affinché la burocrazia non possa più interferire rispetto a quelle che sono le dinamiche le e volontà politiche - ha detto Cuchel - Purtroppo spesso in questi anni abbiamo vissuto questo tipo di rapporto prevaricatore da parte della burocrazia nei confronti della politica, come ad esempio ultimamente con le lettere di compliance per i forfettari da parte dell'Agenzia delle Entrate. Questo non deve più succedere, e possiamo applicare già oggi delle norme che riequilibrino questo rapporto".