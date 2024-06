Oltre 90.000 presenze al Nameless festival 2024

Roma, 17 giu. (askanews) - Una grande festa di musica e divertimento, si è chiusa la tre giorni del Nameless Festival, manifestazione che si è svolta tra Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini, in provincia di Lecco.

Il numero complessivo di presenze è stato di 90mila in tre giorni, con decine di artisti che si sono alernati sul palco, tra cui anche Annalisa e Angelina Mango.

Il bilancio di Alberto Fumagalli, ceo e founder di Nameless Festival: "Siamo molto contenti di questa decima edizione, che ha confermato i trend dell'anno scorso nonostante l'annullamento, a causa del maltempo, della serata inaugurale dedicata ai residenti. Mi sento di poter dire che abbiamo raggiunto l'obiettivo preventivato, ovvero migliorare il più possibile i servizi, ponendo al centro la soddisfazione e i bisogni del pubblico per realizzare il Nameless più bello di sempre. Siamo già al lavoro per l'edizione del 2025, anno in cui sono certo alzeremo ancor di più l'asticella dell'esperienza festival nel nostro Paese".

L'appuntamento è per la prossima edizione che sarà dal 31 maggio al 2 giugno 2025 nella stessa location.